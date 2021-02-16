منظمة الصحة العالمية تمنح تصريحا طارئا للقاح أسترازينيكا

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منحت منظمة الصحة العالمية الإذن لنسختين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، بالاستخدام في حالات الطوارئ.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم" في تصريحات أدلى بها أمس الاثنين، إن منظمة الصحة العالمية وافقت على لقاحات أسترازينيكا التي تنتجها شركة "إس كي بايوساينس" في كوريا الجنوبية ومعهد "سيروم" الهندي. وأوضح رئيس منظمة الصحة العالمية أن الجهتين تنتجان لقاح أسترازينيكا نفسه، لكنهما تتطلبان مراجعة منفصلة وترخيصا للاستخدام في حالات الطوارئ. وقال إن عملية موافقة منظمة الصحة العالمية على اللقاحات استغرقت أقل من أربعة أسابيع، مشيرا إلى أنه تم تقييم بيانات الجودة والسلامة والفعالية.ومن المرجح أن تؤدي هذه الموافقة إلى تسليم مئات الملايين من الجرعات إلى البلدان التي اشتركت في مرفق كوفاكس المدعوم من الأمم المتحدة، والذي يخطط لتقديم 336 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا في النصف الأول من هذا العام.