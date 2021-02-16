ارتفاع أسعار الصادرات الكورية للشهر الثاني في يناير

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ارتفعت أسعار الصادرات الكورية الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في يناير نتيجة لانخفاض قيمة العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات في البلاد، مقوما بالعملة المحلية، بنسبة 1,8% على أساس شهري في يناير.وبالمقارنة مع العام السابق، انخفض المؤشر بمقدار2,3%، مسجلا انخفاضا على أساس سنوي للشهر العشرين على التوالي.وأرجع مسؤول في البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط، حيث انخفضت العملة الكورية "وون" بنسبة 0,2% مقابل الدولار الأمريكي على أساس شهري في يناير الماضي.