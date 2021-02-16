محادثات هاتفية حول نزع السلاح النووي بين المبعوثين النوويين الكوري والياباني

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عقد المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية واليابان محادثات هاتفية يوم أمس الاثنين لمناقشة التعاون من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، تحدث كبير المبعوثين النوويين "نوه كيو دوك" عبر الهاتف مع نظيره الياباني "تاكيهيرو فوناكوشي"، مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية اليابانية.وخلال المباحثات، قيّم الجانبان الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وتبادلا الآراء حول التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في الجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.كما أكد الجانبان على مواصلة الاتصال والتعاون الوثيقين بين سيول وطوكيو فيما يتعلق بالقضية النووية الكورية الشمالية وغيرها من الشؤون ذات الاهتمام المشترك.وتعد هذه المحادثات هي الأولى من نوعها هذا العام، حيث جرت آخر مكالمة هاتفية بينهما يوم 23 ديسمبر الماضي.