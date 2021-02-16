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السياسية

اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في هيئة الأركان المشتركة الكورية

Write: 2021-02-16 11:01:38

اكتشاف إصابة بفيروس كورونا في هيئة الأركان المشتركة الكورية

Photo : YONHAP News

أبلغت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
وصرح مصدر عسكري مسؤول اليوم الثلاثاء بأنه قد ثبتت إصابة موظف في هيئة الأركان المشتركة يعمل في مجمع وزارة الدفاع في منطقة "يونغ سان" بوسط سيول، بفيروس كورونا في اليوم السابق.
وتعد هذه أول حالة إصابة بين موظفي هيئة الأركان المشتركة الكورية.
وتخطط وزارة الدفاع لإجراء مسح وبائي على المريض وإنشاء مرفق اختبار مؤقت في المجمع لإجراء اختبارات فيروس كورونا على كل من خالط ذلك المريض.
وتعد هذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر التي يتم فيها الإبلاغ عن حالة كورونا في مجمع "يونغ سان"، حيث يوجد مقر وزارة الدفاع وهيئة الأركان المشتركة.
وتأتي الحالة الأخيرة في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لإجراء تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة لفصل الربيع في الأسبوع الثاني من الشهر القادم.


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