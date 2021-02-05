كوريا توقّع صفقات لشراء لقاحات إضافية لـ23 مليون شخص

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صرح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "تشونغ سي كيون" بأن حكومته وقّعت صفقات لشراء لقاحات إضافية لفيروس كورونا لتطعيم 23 مليون شخص، وبالتالي تأمين لقاحات كافية لما مجموعه 79 مليون شخص.وأدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات اليوم الثلاثاء خلال اجتماع للحكومة عُقد في مدينة سيجونغ، بشأن سبل التعامل مع وباء كورونا.وقال تشونغ إن الحكومة وقعت اتفاقا لشراء لقاحات نوفافاكس لـ 20 مليون شخص، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للتطعيم بحلول الربع الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن الحكومة وقعت أيضا اتفاقا لإدخال لقاحات من شركة فايزر لثلاثة ملايين شخص في الربع الثاني من العام.وأوضح تشونغ أنه من خلال الصفقات الجديدة، أمنت الحكومة الكورية لقاحات مضادة لفيروس كورونا تكفي لتطعيم 79 مليون شخص.