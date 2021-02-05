وزير الخارجية الكوري يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي

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أجرى وزير الخارجية الكوري "تشونغ أوي يونغ" أمس الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي الشيخ "عبد الله بن زايد آل نهيان".وخلال المكالمة هنأ الوزير "تشونغ" الإمارات على نجاح "مسبار الأمل" في الدخول إلى مدار كوكب المريخ، مشيدا بالجهود التي بذلتها القيادة الإماراتية لتحقيق ذلك.وتقاسم الوزيران الكوري والإماراتي الآراء على أن علاقة المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة أصبحت أقوى مما هو عليه سابقا من خلال تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى رغم الظروف الصعبة الاستثنائية الناجمة عن جائحة كورونا، مشيرا إلى زيارة رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" إلى الإمارات في الأسبوع الماضي.واتفق الوزيران على توسيع نطاق التبادل والتعاون بين سيول وأبوظبي ليشمل التعاون في مجال معرض الإكسبو، بالإضافة إلى مجالات الصحة والطاقة.