رئيس البرلمان الكوري يبحث مع ولي عهد البحرين تعزيز التعاون والتبادل بين البلدين

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التقى رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" أمس الاثنين بولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني "سلمان بن حمد آل خليفة"، حيث تبادل معه الآراء حول سبل تعزيز التعاون والتبادل بين سيول والمنامة.وجاء هذا اللقاء بناء على طلب من عاهل البحرين الملك "حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة" لإجراء مباحثات متابعة لما تم بحثه في لقائه مع رئيس البرلمان الكوري "بارك".وقال "بارك" إن هناك مجالات أوسع للتعاون بين كوريا الجنوبية والبحرين في المجالات الصحية والدفاعية والمالية، بعد أن كان التعاون يقتصر إلى حد ما على مجالات الإنشاءات والطاقة.وأضاف أن كوريا الجنوبية تقدمت بطلب لمجلس التعاون الخليجي للحصول على براءة اختراع للتكنولوجيا الكورية الخاصة بالطاقة الشمسية التي تتميز بالخلايا الشمسية ذات الطبقات المتعددة، معربا عن أمله في استخدام هذه التكنولوجيا في البحرين.ومن جانبه، قال ولي عهد البحرين "سلمان بن حمد آل خليفة" إن البحرين تهتم بتلك التكنولوجيا مشيرا إلى إمكانية استخدام الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية في تحلية المياه البحرية.وأعرب رئيس البرلمان الكوري "بارك" عن أمله في زيادة التعاون في مجال الصناعة الدفاعية، بينما رد ولي العهد البحريني على ذلك بالإيجاب.