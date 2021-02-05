كوريا الجنوبية تبلغ عن 457 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 457 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 84 ألفا و325 شخصا.وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة 400 حالة بعد أن ظل هذا العدد أقل من مستوى 400 خلال الأيام الثلاثة الماضية.ومن بين حالات الإصابة الجديدة كانت هناك 429 حالة محلية المصدر، منها 155 حالة في سيول، و129 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و58 حالة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، و19 حالة في مدينة إنتشون، و126 حالة أخرى في أجزاء مختلفة من البلاد.أما الـ28 حالة الأخرى فقد تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ألفا و534 حالة وفاة حتى الآن.ومن جانبه، قال رئيس الوزراء "تشونغ سيه كيون" اليوم إن هناك إمكانية لتطبيق نظام جديد لقواعد التباعد الاجتماعي بدءا من شهر مارس القادم، إذا استقر الوضع في تسجيل إصابات جديدة خلال الأسبوعين القادمين.