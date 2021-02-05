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السياسية

الرئيس الكوري يؤكد خطورة وضع التوظيف

Write: 2021-02-16 13:07:56Update: 2021-02-16 18:40:17

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الثلاثاء على خطورة وضع التوظيف في البلاد.
وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، انخفض عدد الموظفين في شهر يناير الماضي بمقدار حوالي مليون شخص، ليتجاوز إجمالي عدد العاطلين عن العمل 1.5 مليون شخص.
وقال الرئيس "مون" إن الحكومة ستعمل على خلق أكثر من 900 ألف وظيفة جديدة خلال الربع الأول من هذا العام  من خلال تنفيذ مشروعات تقدر قيمتها بـ110 تريليون وون في القطاعين الخاص والعام، في أسرع وقت ممكن، مما سيؤدى إلى زيادة التوظيف لدى القطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة ستوسع دعم العمالة في القطاع الخاص، كما ستبذل جهودا لتقليل أعباء تكلفة العمالة للشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الصغيرة.
وأكد أن الحكومة ستضع خطة للدعم الإضافي للفئات الضعيفة ضمن الجولة الرابعة من الدعم المالي الطارئ الذي سيتم تقديمه قريبا.
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