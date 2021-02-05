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السياسية

تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في هيئة الأركان المشتركة الكورية

Write: 2021-02-16 13:09:16Update: 2021-02-16 16:03:41

تأكيد أول إصابة بفيروس كورونا في هيئة الأركان المشتركة الكورية

Photo : YONHAP News

صرح مصدر في الجيش الكوري اليوم الثلاثاء بأنه تم تأكيد إصابة عامل مدني في هيئة الأركان المشتركة الموجودة في مبنى وزارة الدفاع الكورية، بفيروس كورونا.
وتبين أن وزارة الدفاع تجري تحقيقات وبائية على العامل المصاب، وأنشأت اليوم مركز اختبار مؤقت داخل مبنى الوزارة ليتم من خلاله تشخيص إصابة الذين كان العامل المصاب على اتصال بهم. 
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد إصابة بفيروس كورونا داخل وزارة الدفاع، منذ أن وقعت عدوى جماعية في وكالة الرعاية العسكرية التابعة للوزارة في شهر نوفمبر من العام الماضي.
ويثير تأكيد الإصابة لدى عامل مدني في هيئة الأركان المشتركة الكورية الاهتمام حول ما إذا كان ذلك سيؤثر على التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المتوقع إجراؤها في الأسبوع الثاني من مارس القادم.
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