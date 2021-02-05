هيئة الأركان المشتركة تؤكد عبور رجل كوري شمالي للحدود بين الكوريتين

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ذكرت هيئة الأركان المشتركة أن شخصًا -لم يتم تحديد هويته- احتجزه الجيش في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، يُفترض أنه رجل كوري شمالي يسعى إلى الفرار إلى الجنوب.ووفقًا لهيئة الأركان المشتركة، فقد تم رصد الرجل على شاشات المراقبة وهو يعبر خط الرقابة المدنية بالقرب من خط الترسيم العسكري، متجهًا نحو الجنوب، في حوالي الساعة 4:20 صباحًا.وقد حشد الجيش قواته على الفور واحتجز الرجل في حوالي الساعة 7:20 صباحًا، وفي أثناء تلك العملية، أصدر الجيش حالة التحذير المسماة "Jindotgae One"، التي يتم إصدارها في حالة وجود اقتحام مسلح محتمل من كوريا الشمالية، لكنه رفعها لاحقًا.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الرجل يخضع للاستجواب حاليا، ويُفترض أنه ينوي الانشقاق إلى الجنوب.وأضافت الهيئة أنها لم ترصد أي تحركات خاصة من قبل الجيش الكوري الشمالي.