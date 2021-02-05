30 % زيادة في حصة الطاقة النووية من إجمالي حجم توليد الكهرباء في كوريا الجنوبية

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وفقا لتقرير صادر عن شركة الكهرباء الكورية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم توليد الكهرباء بالطاقة النووية في العام الماضي 160 ألفا و184 غيغاواط، بزيادة نسبتها 9.8% مقارنة بالعام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى نسبة زيادة من بين مصادر توليد الطاقة الكهربائية الرئيسية.وأشار التقرير إلى أن حصة الطاقة النووية من إجمالي حجم توليد الكهرباء بلغت 29% العام الماضي، بعد أن كانت 25.9% في العام الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل أكثر من 160 ألف غيغاواط من حجم توليد الكهرباء بالطاقة النووية منذ عام 2016.أما حجم توليد الكهرباء بالفحم فبلغ 196 ألفا و489 غيغاواط في العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.6% مقارنة بالعام الأسبق، وهي المرة الأولى التي يقل فيها حجم توليد الكهرباء بالفحم عن 200 ألف غيغاواط منذ عام 2009.وبلغ حجم توليد الطاقة بالطاقة المتجددة 37 ألفا و804 غيغاواط العام الماضي، بزيادة 3.9% مقارنة بالعام الأسبق، وذلك على الرغم من زيادة سعة مرافق توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة إلى 20.9 غيغاواط في نهاية العام الماضي، بزيادة نسبتها 30% بالمقارنة بالعام الأسبق.وقال التقرير إن إجمالي حجم توليد الطاقة الكهربائية في كوريا الجنوبية بلغ 552 ألفا و165 غيغاواط في العام الماضي، بانخفاض 1.9% بالمقارنة مع العام الأسبق.