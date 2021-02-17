الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

السياسية

رئيس المخابرات يصف عمليات المراقبة ضمن حكومة لي ميونغ باك بأنها غير قانونية

Write: 2021-02-17 11:25:23

رئيس المخابرات يصف عمليات المراقبة ضمن حكومة لي ميونغ باك بأنها غير قانونية

Photo : YONHAP News

صرح مدير وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية "بارك جي وان" بأن الوكالة تدرس عقد جلسة برلمانية مغلقة لإطلاع النواب على مزاعم المراقبة غير القانونية من قبل وكالة المخابرات في عهد الرئيس السابق "لي ميونغ باك". جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المخابرات البرلمانية أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكره النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم بيونغ كي"، والنائب عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "ها تيه كيونغ"، اللذان يمثلان الحزبين في اللجنة البرلمانية. وقال "بارك" إن الإعلان عن السجلات ذات الصلة يمكن أن يخرق القانون لأنه ينطوي على معلومات شخصية لأطراف أخرى، ولكن يمكن إبلاغ اللجنة في جلسة مغلقة إذا طلبت اللجنة ذلك رسميا بموافقة ثلثي أعضائها. ويذكر أن هناك حاليا مزاعم بأن جهاز المخابرات الوطني تحت إدارة الرئيس الأسبق "لي" قد قام بمراقبة موسعة ليس فقط على السياسيين، ولكن أيضا على المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال والشخصيات الثقافية. وفيما يتعلق بعدم شرعية الأنشطة المزعومة للوكالة، قال "بارك" إنها غير قانونية، لكنه لم يؤكد ما إذا كانت تلك الأنشطة تنطوي على التنصت والتتبع. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مثل هذه الأنشطة قد استمرت في ظل الحكومة المحافظة التالية بقيادة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، قال رئيس جهاز المخابرات الوطنية إن ذلك ممكن، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأكيد حتى الآن على ما إذا كانت حكومة بارك قد أمرت بإنهاء مثل تلك الممارسات. وقال أيضا إنه لم توجد مثل هذه المراقبات غير القانونية في ظل إدارتي "كيم ديه جونغ" و"روه مو هيون".
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;