مون يشدد على الجهود المبذولة لاستئصال العنف المدرسي

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" إلى تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لمنع حدوث أعمال العنف المدرسي الذي يشمل الرياضيين.وقالت نائبة المتحدث باسم الرئاسة الكورية "إيم سيه أون" في إحاطة مكتوبة، إن "مون" قدم هذا الطلب خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم أمس الثلاثاء، حيث أعرب عن أسفه لوقوع سلسلة من قضايا العنف المدرسي ضد الرياضيين الشباب من قبل زملائهم أو مدربيهم. ودعا مون إلى بذل جهود خاصة من أجل التنفيذ الفعال والعملي للقوانين والقواعد ذات الصلة حتى يتم استئصال العنف خلال عملية رعاية الرياضيين بأكملها، بما في ذلك سنوات دراستهم ونشاطاتهم في الفرق الوطنية.وقد أجاز اجتماع لمجلس الوزراء مراجعات على قانون الرياضة الوطنية بحيث يتم التركيز على تعزيز حماية حقوق الإنسان في مجال الرياضة. وتنص التنقيحات على إنشاء ملاجئ مؤقتة للرياضيين ضحايا العنف المدرسي والفصل الفوري بين الضحايا والجناة، من بين تدابير أخرى.