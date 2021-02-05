كوريا الشمالية تطلق هجمات إلكترونية لسرقة لقاح كورونا الكوري الجنوبي

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قالت هيئة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية تقوم بشن هجمات إلكترونية ضد عدد من المنظمات والشركات الكورية الجنوبية لسرقة التقنيات المحلية المتعلقة بلقاحات وعلاجات كورونا.وكشف جهاز المخابرات الوطني عن هذه المعلومات الاستخباراتية في جلسة تقرير ضمن لجنة المخابرات البرلمانية عقدت أمس الثلاثاء، حسبما صرح عدد من كبار أعضاء اللجنة.وقال النائب عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "ها تيه كيونغ"، الذي يمثل الحزب في اللجنة، إن كوريا الشمالية تقوم بشن مليون و580 ألف هجوم إلكتروني يوميا، بزيادة نسبتها 32% مقارنة بالعام الماضي. وأضاف أن القراصنة الكوريين الشماليين حاولوا أيضا الحصول بشكل غير قانوني على تقنيات كورية جنوبية أخرى وسعوا لتحقيق مكاسب مالية من الأفراد والشركات.وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للنائب "ها"، عززت كوريا الشمالية بشكل كبير العقوبات ضد سكانها الذين يستمتعون أو ينشرون محتويات ثقافية كورية جنوبية.