توقعات بتساقط ثلوج كثيفة على مقاطعة جولا اليوم الأربعاء

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من المتوقع أن تضرب الثلوج الكثيفة مقاطعة جولا اليوم الأربعاء مع استمرار موجة البرد التي تجتاح كوريا الجنوبية.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن يصل ارتفاع الثلوج إلى 15 سنتيمترا في مقاطعة جولا وأكثر من 20 سنتيمترا في المناطق الجبلية في جنوب جزيرة جيجو وجزر دوكدو في البحر الشرقي، حتى يوم الغد الخميس.ومن المتوقع أن تتلقى مناطق الساحل الغربي في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ وشرق مقاطعة جولا ما يصل إلى عشرة سنتيمترات من الثلوج.وقد انخفضت أقل درجات للحرارة في الصباح إلى حوالي عشر درجات مئوية تحت الصفر في سيول، مع وصول درجة حرارة الرياح الباردة إلى 16,9 درجة مئوية تحت الصفر.وقال هيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المرتفعة بعد الظهر ستتراوح بين سالب خمس درجات ودرجتين فوق الصفر.ومن المتوقع أن تتلاشى موجة البرد بحلول يوم الجمعة.