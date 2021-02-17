كوريا تطلب من وكالة الطاقة الذرية ضمان شفافية التخلص من مياه فوكوشيما

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طلبت كوريا الجنوبية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان التخلص من المياه المشعة من محطة فوكوشيما اليابانية للطاقة النووية بشفافية وأمان.وقالت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء إن "تشونغ كي يونغ" المدير العام لشؤون التغير المناخي والطاقة والبيئة والشؤون العلمية بالوزارة، قدم هذا الطلب خلال محادثات عبر الفيديو مع نائب المدير العام للوكالة "خوان كارلو لينتيجو".وأوضحت الوزارة أن المسؤول الكوري طلب من الوكالة القيام بدور نشط في ضمان الشفافية والتحقق من السلامة في العملية برمتها للتخلص من المياه الملوثة من قبل الحكومة اليابانية.وأضافت أن سيول وجهت الدعوة مؤكدة على أنها قضية خطيرة تؤثر على سلامة وبيئة الدول المجاورة، بما في ذلك كوريا الجنوبية، والمجتمع الدولي.وردا على ذلك، قال نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يتفهم أهمية هذا الأمر وتعهد ببذل جهود لضمان اتخاذ جميع القرارات والتدابير بشكل مناسب.وقد حضر محادثات الفيديو مسؤولون من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى لجنة الأمان والأمن النوويين.ويجيء ذلك فيما تدرس الحكومة اليابانية خيار إطلاق المياه المستخدمة لتبريد المفاعلات المخزنة في محطة توليد الكهرباء، في المحيط الهادئ.