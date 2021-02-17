زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر علنا لأول مرة منذ أكثر من عام

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قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وزوجته "ري سول جو" قد حضرا أمس الثلاثاء حفلا موسيقيا بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل.وأوضح تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن "كيم" و"ري" حضرا الحفلة الموسيقية في مسرح "مان سوديه" للفنون في بيونغ يانغ.ونشرت الصحيفة صورة "كيم" وزوجته وهما يشاهدان الحفل، وأفادت بأن الزوجين تلقيا تصفيقات قوية من قبل الجمهور.وبذلك تكون "ري سول جو" قد ظهرت على الملأ لأول مرة منذ أكثر من عام، أي منذ أن حضرت حفلا بمناسبة عيد رأس السنة القمرية يوم 25 يناير من العام الماضي أقيم في مسرح "سام جي يون".