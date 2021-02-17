محادثات هاتفية بين وزيري خارجية كوريا الجنوبية والصين

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تحدث وزير خارجية كوريا الجنوبية "تشونغ أوي يونغ" عبر الهاتف مع نظيره الصيني "وانغ يي" أمس الثلاثاء، حيث ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزيرين ناقشا العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين وقضايا شبه الجزيرة الكورية والوضع الإقليمي.وفي أول محادثة هاتفية بين الوزيرين منذ تولى تشونغ منصبه الأسبوع الماضي، أعرب وانغ عن أمله في زيادة تطوير العلاقات بين البلدين، كما اتفق الجانبان على أهمية التبادلات بين قادة البلدين وكذلك المسؤولين رفيعي المستوى التي من شأنها تعميق وتطوير العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، كما أكد وانغ على أن الرئيس شي يرغب في زيارة كوريا الجنوبية.واتفق الوزيران على استمرار التواصل لتحقيق تلك الزيارة بمجرد تحسن أوضاع جائحة كورونا.