رئيس البرلمان الكوري يختتم جولته في الإمارات والبحرين

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غادر رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" العاصمة البحرينية المنامة اليوم الأربعاء عائدا إلى سيول بعد اختتام جولته التي شملت كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.وفي أثناء زيارته للإمارات التي استغرقت 4 أيام، أجرى "بارك" سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، بمن فيهم ولي عهد أبوظبي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي. وتقاسم "بارك" الآراء مع الجانب الإماراتي على ضرورة توسيع آفاق التعاون بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، كما عرض اقتراحا للتقدم المشترك إلى سوق الطاقة النووية في دول ثالثة، حيث رد ولي عهد أبوظبي على ذلك بالإيجاب، مشيرا إلى عدم وجود أي حد لتنامي العلاقات بين البلدين.أما في أثناء إقامته في البحرين، فقد التقى رئيس البرلمان الكوري "بارك" بكل من الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" عاهل البحرين، ورئيسة مجلس النواب "فوزية بنت عبدالله زينل"، ورئيس مجلس الشوري "علي بن صالح الصالح".وطلب "بارك" من ملك البحرين دعم مشاركة الشركات الكورية في مشروعات البنية التحتية الرئيسية الثلاثة التي ستنفذها حكومة البحرين.وفي لقائه مع ولي عهد البحرين "سلمان بن حمد آل خليفة"، أكد "بارك" على أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين ليشمل المجالات الصحية والدفاعية، بالإضافة إلى مجالات الإنشاءات والطاقة.ومن جانبه، قال ولي عهد البحرين إن بلاده على استعداد للتعاون مع كوريا الجنوبية في شتى المجالات.وكانت جولة رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ سوك" في الإمارات والبحرين قد جاءت احتفاء بالذكرى الخمسين على تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والذكرى العاشرة على إيفاد وحدة "أخ" الكورية إلى الإمارات، والذكرى الخمسين على استقلال البحرين، والذكرى الخامسة والأربعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين سيول والمنامة.وتعد زيارة "بارك" للبحرين الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس للبرلمان الكوري.