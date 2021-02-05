الكوري الشمالي الذي ألقى القبض عليه عبر الحدود عن طريق البحر

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إن الرجل الكوري الشمالي الذي ألقي القبض عليه الجيش الكوري الجنوبي أمس الثلاثاء في منطقة محظور دخول المدنيين إليها في الساحل الشرقي، قد عبر الحدود عن طريق البحر مرتديا معدات خاصة بالسباحة.وأضافت أن الرجل الشمالي يبدو أنه تسلل للساحل الشرقي الكوري الجنوبي باستخدام مصرف مياه تحت السياج الحديدي العسكري من أجل تجنب تعرضه لنظام رصد الحدود الساحلية للجيش الكوري الجنوبي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن نتائج التحقيقات التي أجرتها مع منشآت الرصد التابعة للوحدة العسكرية في الساحل الشرقي تفيد بأنه قد كرر رصد الرجل الشمالي على شاشات المراقبة بعد تسلله إلى الشاطئ، لكن لم يتم اتخاذ إجراءات مناسبة لاحتجازه.وأضافت أنه لم يتم تركيب جهاز لإغلاق المصرف المائي تحت السياج الحديدي بشكل صحيح.وكان هذا الرجل الكوري الشمالي الذي لم يتم تحديد هويته قد تم رصده على شاشات المراقبة في الساعة الرابعة و20 دقيقة من صباح أمس الثلاثاء، وهو يعبر خط الرقابة المدنية بالقرب من خط الترسيم العسكري متجها نحو الجنوب.وقد حشد الجيش الكوري الجنوبية قواته عل الفور وألقى القبض عليه في الساعة السابعة و20 دقيقة صباحا، حيث أعرب عن نيته للجوء إلى الجنوب.