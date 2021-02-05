إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي تدعو لرفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية

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عقدت "لي يونغ سو" إحدى ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء دعت فيه الحكومة الكورية إلى إحالة قضية نساء المتعة إلى محكمة العدل الدولية.وقالت "لي" إنه على الرغم من أنها أدلت بشهادة أمام المجتمع الدولي، وفازت في دعوى قضائية ضد اليابان بشأن تقديم تعويضات مالية للضحايا الكوريات، فإنه لم يتم حتى الآن إحراز تقدم في التوصل إلى حل جذري لقضية نساء المتعة.واقترحت السيدة "لي" إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية، حيث إنها هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة التي تعمل على تسوية النزاعات القانونية بين الدول طبقا لأحكام القانون الدولي.وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "تشيه يونغ سام" إن الوزارة ستدرس بحذر إحالة قضية نساء المتعة إلى محكمة العدل الدولية، بعد الاستماع إلى آراء ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني الكوريات الأخريات.