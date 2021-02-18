بدء تطعيم كبار السن في كوريا خلال الربع الثاني من العام

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية تخطط لبدء تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والذين يقيمون أو يعملون في مرافق الرعاية والتمريض، في الربع الثاني من هذا العام، بعد اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة في أبريل.وقالت مديرة الوكالة "جونغ أون كيونغ" لنواب البرلمان أمس الأربعاء إن الخبراء سيدرسون فاعلية لقاحات فايزر وأسترازينيكا ونوفافاكس وغيرها من اللقاحات قبل إعطائها للمسنين. وأضافت أن لقاح نوفافاكس يمكن توزيعه في درجة حرارة الغرفة، كما أن لقاح فايزر يمكن التطعيم به في غضون خمسة أيام من إذابته.ووفقا لذلك فمن الممكن للفرق الطبية أن توزع اللقاحات في مناطق الجزر النائية لتطعيم المواطنين. وأشارت "جونغ" إلى أن السلطات الصحية ستقرر بشأن اللقاح وتضع خطة توزيعه، بحيث يتم تأخير التطعيم بأقل قدر ممكن.وكانت الحكومة الكورية قد خططت في البداية لتطعيم جميع المقيمين والموظفين في مستشفيات ومنشآت التمريض في الربع الأول من العام، لكنها أرجأت لاحقا تطعيم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما.وجاء ذلك بعد أن نصحت وزارة سلامة الغذاء والدواء بتوخي الحذر بشأن تطعيم تلك الفئة العمرية بلقاح أسترازينيكا، مشيرة إلى عدم كفاية الأدلة على فعاليته لكبار السن.وتخطط الحكومة لاتخاذ القرار بشأن لقاح أسترازينيكا بعد تلقي بيانات التجارب السريرية الإضافية بالنسبة لكبار السن بحلول نهاية مارس.