احتجاز رئيس شركة إس كيه نتووركس

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أصدرت محكمة محلية أمرا باحتجاز رئيس شركة "إس كيه نتووركس" في قضية إنشاء صندوق غير مشروع للأموال.وأصدرت محكمة منطقة سيول المركزية أمس الأربعاء مذكرة الاحتجاز بحق "تشيه شين وان"، بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة المتعلقة بالصندوق غير المشروع، وقالت المحكمة إن هناك أسبابا للاعتقاد بأن المشتبه به قد ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، وأن هناك خطرا لقيامه بإتلاف الأدلة باستخدام منصبه ومكانته.وتشتبه النيابة في أن "تشيه" أنشأ صندوقا سريّا من أموال الشركة في أثناء عمله كرئيس لشركات مجموعة "إس كيه"، ومن بينها "إس كيه نتووركس" و"إس كيه سي" و"إس كيه تيلي سيس".وبدأ التحقيق في قضية الصندوق المشتبه به عندما رصدت وحدة الاستخبارات المالية التابعة للجنة الخدمات المالية تدفقات مالية مشبوهة في شركة "إس كيه نتووركس" في عام 2018.وتعتقد النيابة أن "تشيه" قام باختلاس وخيانة للأمانة في مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليار وون.