صادرات الدجاج الكوري تسجل مستوى قياسيّا في عام 2020

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سجلت صادرات الدجاج الكوري الجنوبي مستوى قياسيّا في عام 2020، وسط تزايد الطلب على المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل وشعبية ثقافة الكي بوب.ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية الكورية للتجارة الدولية اليوم الخميس، فقد سجلت صادرات الدجاج المعالج مستوى قياسيّا بلغ 21 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة نسبتها 59.5% عن العام الذي قبله.وقدر التقرير أن كوريا الجنوبية شهدت زيادة حادة في صادرات صدور الدجاج وحساء الدجاج التقليدي "سام كيه تانغ"، بسبب زيادة الطلب الناجم عن جائحة كورونا، وشعبية البرامج والأفلام وموسيقى الكي بوب.وكانت الولايات المتحدة أكبر سوق مستقبل للدجاج الكوري في العام الماضي، حيث سجلت ما قيمته 5.9 مليون دولار، أي 28.1% من إجمالي الصادرات الكورية.وأشار التقرير إلى أن تحليلات الذكاء الاصطناعي حددت هونغ كونغ باعتبارها السوق الأكثر إمكانية للنمو، وتلتها سنغافوره ثم اليابان والولايات المتحدة.