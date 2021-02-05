مؤسس شركة لتوصيل الأطعمة يتبرع بأكثر من نصف ممتلكاته

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قرر "كيم بونغ جين" رئيس مجلس إدارة شركة "الإخوة النبلاء"، والذي أسس تطبيق "بيدال اوي مين جوك" لتوصيل الأطعمة،التبرع بأكثر من نصف ممتلكاته إلى المجتمع الكوري.وصرحت الشركة اليوم بأن كيم سجل نفسه باعتباره المتبرع رقم 219 لمجموعة "غيفينغ بليدج" التي تعد ناديا عالميا للتبرعات، وهي مجموعة خيرية أسسها رجل الأعمال الأمريكي "وارن بافيت" رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، مع "بيل غيتس" مؤسسة شركة مايكروسوفت، وزوجته في عام 2010.ويمكن لأولئك الذين يمتلكون أكثر من مليار دولار ويتبرعون بأكثر من نصف ممتلكاتهم الانضمام إلى هذه المجموعة.وقد أصبح كيم المتبرع رقم 219 في المجموعة وأول رجل أعمال كوري في هذا المجال.ويعمل في هذه المجموعة الخيرية حاليا 218 شخصا في 24 دولة.وتبلغ قيمة ثروة كيم تريليون وون، بما في ذلك قيمة أسهم شركة توصيل ألمانية كان قد استحوذ عليها من خلال بيع شركة تطبيق "بيدال اوي مين جوك" إلى الشركة الألمانية.