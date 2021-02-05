بيونغ يانغ ترفض اقتراحات صينية وروسية لتقديم لقاحات كورونا

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اتضح أن الصين وروسيا اقترحتا تقديم لقاحات مضادة لفيروس كورونا إلى كوريا الشمالية، إلا أن بيونغ يانغ اتخذت موقفا حذرا من تلك المقترحات.وقالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية في تقرير قدمته أول من أمس إلى لجنة المعلومات البرلمانية إن الصين وروسيا اقترحتا تقديم لقاحات إلى كوريا الشمالية، لكن بيونغ يانغ لم ترد على ذلك، حسبما قال نائب برلماني تابع للحزب الديمقراطي الحاكم ينتمي للجنة.وردا على سؤال عما إذا كان البلدان قد اقترحتا تقديم تلك اللقاحات بالمجان، قال النائب إنه ليس على علم بذلك، لكنه أكد أن كوريا الشمالية اتخذت موقفا حذرا من تلك المقترحات لأنه لم يكن قد تم إثبات فاعلية اللقاحات الصينية والروسية في ذلك الوقت.وكشفت وكالة المخابرات عن أن المشروع الدولي لشراء اللقاحات "كوفاكس" قد خصص أكثر من مليون جرعة من لقاحات أسترازينيكا لكوريا الشمالية.وقال "ها تيه كيونغ" النائب في حزب "قوة الشعب" المعارض الكبير إن وكالة المخابرات تعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" وأسرته لم يخضعوا للتطعيم بعد.من ناحية أخرى، قال مسؤول في المخابرات إن الوكالة تراقب ما إذا كانت كوريا الشمالية قد حصلت على اللقاحات أم لا.