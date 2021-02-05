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السياسية

الرئيس مون يطلب من السفراء الأجانب الجدد دعم عملية السلام في كوريا

Write: 2021-02-18 14:32:40Update: 2021-02-18 14:44:43

الرئيس مون يطلب من السفراء الأجانب الجدد دعم عملية السلام في كوريا

Photo : YONHAP News

تلقى الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" خطابات اعتماد من قبل سفراء 8 دول جدد، في مكتب الرئاسة أمس، حيث طلب منهم الدعم الفعال لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقال المكتب الرئاسي إن السفراء الجدد لدى كوريا هم سفراء كل من مونغوليا وفنلندا والاتحاد الأوربي وكوستاريكا وإسرائيل وكينيا ونيكاراغوا وأستراليا.
وبعد تلقي خطابات الاعتماد، قال الرئيس مون إن هذا العام يصادف العام الثلاثين على انضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة بشكل مشترك، وأن الحكومة الكورية الجنوبية تنوي بذل جهود لنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية وإرساء السلام فيها من خلال الحوار مع كوريا الشمالية، وطالبهم بالدعم الفعال في المستقبل أيضا.
كما توقع أن يكون عام 2021 عام التغلب على أزمة جائحة كورونا، مشددا على أن هذا لا يعني مجرد العودة إلى الماضي، بل التقدم نحو مستقبل مختلف.
وأكد على ضرورة التعاون والتضامن الوثيق في المجتمع الدولي من أجل التغلب على جائحة كورونا والتعافي بشكل شامل.
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