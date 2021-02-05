اجتماع بين نائب رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

Photo : YONHAP News

التقى "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء وزير المالية والاستراتيجية مع "لي جو يول" محافظ البنك المركزي الكوري لأول مرة منذ شهر فبراير من العام الماضي عندما بدأ تفشي فيروس كورونا في كوريا، حيث ناقشا الإجراءات المالية المتعلقة بمكافحة تأثيرات وباء كورونا.وعقدت الحكومة الكورية اجتماعا ماليا تحت إشراف نائب رئيس الوزراء في مقر البنك المركزي في سيول اليوم الخميس، بحضور رئيس اللجنة المالية "اون سونغ صو"، ورئيس لجنة الرقابة المالية "يون سوك هون".وقال نائب رئيس الوزراء إن كوريا تغلبت على الموجة الثالثة من وباء كورونا، إلا أنها لا تزال تتعرض لخسائر، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على السياسة المالية التوسعية، موضحا أن الحكومة تخطط لتخصيص ميزانية إضافية هذا العام، كما تنوي تخصيص 495 تريليون وون من التمويل السياسي بزيادة 16 تريليون وون بالمقارنة مع العام الماضي.وأضاف أنه سيتم توسيع إجراءات الدعم المالي من أجل التعامل مع أزمة كورونا بشكل فعال.وفيما يتعلق بتمديد موعد انتهاء القروض وتأجيل سداد الفائدة في كافة القطاعات المالية في نهاية شهر مارس القادم، قال إن الحكومة تخطط لتحديد مستواها حتى بداية مارس بعد إجراء مشاورات في هذا الشأن.وقال إن التعاون الوثيق بين سلطات الاقتصاد الكلي ضروري للغاية للتغلب على أزمة الاقتصاد الكوري وإنعاش الاقتصاد، مؤكداعلى أنه سيبذل أقصى الجهود للتغلب على الأزمة الاقتصادية وتحقيق الانتعاش هذا العام.