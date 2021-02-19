وزير العدل يتعهد بتحسين التواصل مع المستشار الرئاسي للشؤون المدنية

Photo : YONHAP News

تعهد وزير العدل "بارك بوم كي" بتحسين التواصل مع المساعد الرئاسي الأول للشؤون المدنية "شين هيون سو"، بعد أن قدم "شين" استقالته وسط مزاعم قيام الوزير بتعيين المناصب النيابية العليا دون استشارة.وفي لقاء مع الصحفيين أمس الخميس، قال الوزير "بارك" إنه شعر بالحزن عندما بلغته أنباء استقالة "شين"، وأنه سيواصل التواصل معه.وقال الوزير إنه عقد عدة اجتماعات مع "شين" بشأن تعيينات كبار وكلاء النيابة، وأنه على استعداد للقائه كلما دعت الحاجة، وأعرب عن أمله في أن يتراجع "شين" عن استقالته وأن يواصل عمله في منصبه الحالي.وفيما يتعلق بالتعديل المتبقي في المناصب الوسطى لوكلاء النيابة، قال "بارك" إن المحادثات على مستوى العمل جارية بين وزارة العدل ومكتب المدعي العام، موضحا أن المداولات ستنتهي بمجرد عودة "شين".وفي التعديل على مناصب النيابة رفيعة المستوى الذي أجري في أوائل هذا الشهر، استبدل الوزير أربعة من كبار وكلاء النيابة، لكن ثلاثة من المدعين المعروفين بـ"الأربعة الكبار"، الذين يُعتبرون مقربين من وزيرة العدل السابقة "تشو مي إيه" احتفظوا بمناصبهم.ويذكر أن "شين"، الذي كان سابقا من وكلاء النيابة أيضا، قدم استقالته الأسبوع الماضي، لكن الرئيس "مون جيه إين" رفض قبولها. وأخذ شين إجازة لمدة يومين ابتداء من الخميس، ومن المقرر أن يعود إلى العمل يوم الاثنين.