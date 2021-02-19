سيول تعرب عن استعدادها لتلقي مساعدة واشنطن لحل الخلافات مع طوكيو

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قال وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" إن سيول منفتحة على فكرة الحصول على مساعدة من الولايات المتحدة لحل خلافاتها مع اليابان.وأدلى "جونغ" بهذا التصريح في اجتماع للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد، أمس الخميس.وجاء ذلك ردّا على إشارة النائب "بارك جين"، من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بأن بعض المسؤولين الأمريكيين قد حذروا من أنه ما لم يتم استعادة العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان، فإن العلاقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لن تسير على ما يرام أيضا، وهو ما رفضه الوزير "جونغ".وفي إشارة إلى محادثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين"، قال "جونغ" إن سيول وطوكيو يمكنهما أن تطلبا مساعدة واشنطن بشأن القضايا الثنائية إذا لزم الأمر، مع المضي قدما في التنسيق الثلاثي.كما أكد أن النزاعات بين كوريا الجنوبية واليابان يمكن حلها بشكل كاف من خلال الحوار الوثيق بين حكومتي البلدين، مشيرا إلى أن سيول تسعى إلى إقناع طوكيو بالمضي في هذا الاتجاه باستمرار.