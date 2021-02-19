ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث في يناير

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في يناير، بسبب موجات البرد وأنفلونزا الطيور وارتفاع أسعار النفط.ووفقا البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، فقد سجل مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات 104.88 نقطة في يناير، بزيادة 0.9 نقطة عن الشهر السابق.وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الذي يعد مقياسا رئيسيّا للتضخم بنسبة 0.8%، ليسجل ارتفاعا سنويّا للشهر الثاني على التواليوقفزت قيمة المؤشر بالنسبة لأسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 7.9% على أساس شهري في يناير، وهي أكبر زيادة منذ أغسطس. وعلى وجه التحديد، ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 11.8%.وارتفعت أيضا أسعار السلع الصناعية بنسبة 1% على أساس شهري، مع ارتفاع أسعار النفط للشهر الثامن على التوالي.