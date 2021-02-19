تأجيل إطلاق القمر الصناعي الكوري آريرانغ 6 حتى عام 2022

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تقرر تأجيل إطلاق القمر الصناعي الكوري الجنوبي المتعدد الأغراض، باستخدام مركبة إطلاق روسية، حتى عام 2022.وأعلن "أليكسي فاروشكو"، المدير العام لمركز "خرينتشيف" أبحاث وإنتاج الفضاء الحكومي عن التأجيل في مقابلة مع وكالة الأنباء الروسية الحكومية "سبوتنك" أمس الخميس.وقال "فاروشكو" إن الشركاء الكوريين الجنوبيين طلبوا تأجيلا آخر في الإطلاق، نظرا لتأخر تجهيز القمر الصناعي بسبب جائحة كورونا.وقال المدير إنه تم تأجيل الإطلاق إلى الربع الثاني من عام 2022.وفي عام 2016، وقعت كوريا الجنوبية صفقة لإطلاق القمر الصناعي الكوري السادس متعدد الأغراض، المعروف باسم "كومبسات-6" أو "آريرانغ 6"، على مركبة الإطلاق "أنغرا 1.2" الروسية.وتم تأجيل الإطلاق مرة أخرى سابقا، بعد أن تم تحديده في أغسطس 2019 مبدئيّا، بسبب التأخير في تطوير وتوريد أجزاء من القمر الصناعي.