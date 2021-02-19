الحكومة الكورية تجري تدريبات على نقل لقاحات فيروس كورونا

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من المقرر أن تجري السلطات الكورية الجنوبية تدريبات شاملة على نقل لقاحات فيروس كورونا اليوم الجمعة، مع بدء حملة التطعيم الأسبوع القادم.وقال مسؤول في فرقة العمل الخاصة بالتطعيم في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن التدريبات ستشمل كيفية نقل اللقاحات إلى جزر "جيجو" و"أوللونغ".وأضاف أنه استعدادا لسوء الأحوال الجوية، فسيتم استخدام طائرات النقل العسكرية بدلا من السفن، كما سيتم نقل اللقاحات التي تنتجها شركة محلية إلى مركز لوجستي في مقاطعة "كيونغ كي"، ثم يتم نقلها من هناك إلى 25 من مراكز الصحة العامة.وقد أجرت الحكومة تدريبا مماثلا على عملية التسليم في وقت سابق من هذا الشهر، بدءا من وصول اللقاحات إلى المطار وانتهاء بتسليمها إلى مراكز التطعيم في المدن الكبرى على مستوى البلاد.