ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي

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شهد مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والنفطية الناجم عن موجة البرد، وانتشار فيروس أنفلونزا الطيور، وارتفاع أسعار النفط العالمية.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ مؤشر أسعار المنتجين 104.88 نقطة في يناير الماضي، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بالشهر الأسبق.وكان مؤشر أسعار المنتجين قد انخفض في شهر أكتوبر من العام الماضي لأول مرة منذ خمسة أشهر، لكنه ارتفع بنسبة 0.1% في نوفمبر، ثم سجل ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.ومن بين أكثر المنتجات الزراعية والحيوانية ارتفاعا في الأسعار: البصل الأخضر بنسبة 53%، والكوسة بنسبة 63.7%، والدجاج بنسبة 42.8%، والبيض بنسبة 34%، والبصل بنسبة 29.5%.وقال التقرير إن أسعار المنتجات النفطية شهدت ارتفاعا بنسبة 1%، فيما سجلت أسعار المنتجين لصناعات الخدمية نسبة 0.5%.وتوقع مسؤول في البنك المركزي الكوري أن تشهد أسعار المنتجين في شهر فبراير الجاري ارتفاعا أيضا.