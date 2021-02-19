محادثات بين سيول وواشنطن وطوكيو بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية

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عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أول محادثات بينها بشان القضية النووية لكوريا الشمالية، منذ انطلاق الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن المحادثات عقدت صباح اليوم الجمعة عبر الفيديو بين كبير المفاوضين النوويين الكوريين "نوه دوك كيو"، والقائم بأعمال مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "سونغ كيم"، ومدير قسم شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية اليابانية "داكيهيرو هوناكوشي".وخلال المحادثات، تشاركت الدول الثلاث تقييماتها للأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، واتفقت في الرأي حول أهمية التعاون الوثيق فيما بينها لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وإنشاء نظام للسلام المستدام فيها.كما أكدت الدول الثلاث على ضرورة التعاون فيما بينها لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة شمال شرق آسيا، وتم الاتفاق على عقد محادثات متابعة في الوقت المناسب.ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن مسؤولي كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان عقدوا محادثات لبحث قضايا كوريا الشمالية.وأشارت إلى أن إدارة الرئيس "جو بايدن" تبذل جهودها الكبيرة لتقوية العلاقات مع الدول الحليفة للولايات المتحدة، خاصة مع كوريا الجنوبية واليابان.وأضافت أن المحادثات الثلاثية جاء عقدها ضمن هذه الجهود ولتبادل الآراء حول المهام المشتركة المتعلقة بكوريا الشمالية في الوقت الذي تجري فيه الحكومة الأمريكية الجديدة مراجعة لسياساتها تجاه كوريا الشمالية.