سيول تكثف جهودها لاستئناف الحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنها ستكثف جهودها الرامية إلى استئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في أسرع وقت ممكن، وإحراز تقدم فعلي في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضافت الوزارة في تقرير قدمته للجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أمس الخميس أنها ستتواصل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وسوف تطور استراتيجية منسقة معها من أجل تحقيق نتائج ملحوظة في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.وتخطط الوزارة لتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين رفيعي المستوى في أسرع وقت ممكن، وحل القضايا العالقة بينهما بشكل متبادل ومعقول، بما في ذلك قضية تقاسم تكاليف الدفاع، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تقوية التحالف الكوري الأمريكي.كما ستبذل الوزارة جهودا لحل القضايا المعلقة بين كوريا الجنوبية اليابان، بما في ذلك قضية تقديم تعويضات لضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني الكوريات، وضحايا العمل القسري الكورييين خلال الحرب العالمية الثانية، حيث تخطط لتحسين العلاقات مع اليابان بمناسبة أولمبياد طوكيو الصيفية، والقمة الثلاثية بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، اللتيْن ستقامان هذا العام.وتخطط وزارة الخارجية الكورية لتحقيق زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى سيول، وتعزيز التبادل والتعاون مع بكين من خلال فعاليات عام التبادل الثقافي بين كوريا الجنوبية والصين.