كوريا تعرب عن قلقها العميق بشأن استخدام القوة ضد المتظاهرين في ميانمار

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أعربت حكومة كوريا الجنوبية عن قلقها العميق بشأن استخدام القوة ضد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ميانمار، بعد الانقلاب العسكري الذي وقع هناك يوم 1 فبراير الجاري.وأصدرت وزارة الخارجية في سيول بيانا باسم المتحدث الرسمي ليلة السبت بعد أن قُتل شخصان على الأقل عندما أطلقت الشرطة والجنود النار على المتظاهرين في مدينة "ماندالاي"، ثاني أكبر المدن في ميانمار.وقالت الوزارة إنها تعرب عن عميق تعازيها ومواساتها لأفراد أسر الضحايا. كما أعربت الوزارة عن قلقها العميق بشأن الخسائر البشرية المبلغ عنها في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في ماندالاي، وقالت إن حكومة سيول تتخذ موقفا مفاده أنه يجب احترام حرية التجمع والتعبير لشعب ميانمار. وحثت الوزارة الجيش والشرطة في ميانمار على الامتناع عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وتعهدت بمواصلة التعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لمساعدة هذه الدولة الآسيوية على استعادة الديمقراطية والنظام بشكل سلمي.