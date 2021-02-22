الحكومة الكورية تدرس تعديل مستوى التباعد الاجتماعي

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قالت الحكومة الكورية إنها ستنظر في تعديل مستويات التباعد الاجتماعي بعد مراقبة وضع كورونا خلال هذا الأسبوع، حيث ارتفع معدل العدوى في جميع أنحاء البلاد.وقال وكيل وزارة الصحة "سون يونغ ري" في تصريحات أدلى بها أمس الأحد إن معدل العدوى وصل إلى حوالي نقطة واحدة في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام السبعة الماضية، مع اقتراب المعدل في منطقة سيول الكبرى أيضا من هذا الرقم.ويذكر أن هذا المعدل يقيس عدد الأشخاص الذين يصيبهم المريض العادي، وإذا زاد الرقم عن واحد فإنه يعني أن الفيروس ينتشر.وأضاف المسؤول أن الموجة الثالثة من تفشي المرض قد تباطأت على ما يبدو، لكن عدد الإصابات عاد للارتفاع مرة أخرى مؤخرا. وأشار إلى أن الحكومة ستقرر حول ما إذا كانت ستعدل قواعد التباعد الاجتماعي بعد مراقبة الأوضاع خلال هذا الأسبوع.وكانت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية قد بدأت في الأسبوع الماضي في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي المخففة بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث طبقت المستوى 2 في منطقة العاصمة الكبرى، والمستوى 1,5 في بقية البلاد. وسوف تظل القواعد المخففة سارية حتى نهاية هذا الشهر.