16.7 % زيادة في الصادرات الكورية خلال الـ20 يوما الأولى من فبراير

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طبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغ حجم الصادرات الكورية 30.4 مليار دولار خلال العشرين يوما الأولى من شهر فبراير الجاري، بزيادة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لحجم الصادرات الكورية زاد بنسبة 29.2% على أساس أيام العمل التي بلغت 14 يوما خلال الـ20 يوما الأولى من فبراير.ومن بين المنتجات الرئيسية التي شهدت زيادة في حجم صادراتها، أشباه الموصلات التي سجلت زيادة بنسبة 27.5%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ33.6%، والسيارات بـ45.9%.أما المنتجات النفطية وملحقات أجهزة الكمبيوتر فشهدت انخفاضا في حجم صادراتها بنسبة 5.7%، و4.8% على التوالي.وقال التقرير إن الصادرات الكورية للصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وفيتنام واليابان شهدت زيادة، فيما انخفضت للشرق الأوسط وسنغافوره.وبلغ حجم الواردات الكورية 31.6 مليار دولار خلال الـ20 يوما الأولى من فبراير، بزيادة نسبتها 24.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.