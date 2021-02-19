السياسية كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها من استخدام العنف ضد المتظاهرين في ميانمار

يتزايد القلق الدولي من استخدام العنف ضد المتظاهرين في ميانمار بعد وفاة 4 وإصابة العشرات من المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري، بالرصاص الحي الذي أطلقته الشرطة.

ويرى المراقبون أن الوضع في ميانمار سيتدهور أكثر، نظرا لأن الحكم العسكري يتجاهل العقوبات الدولية المحتملة والإدانة الدولية باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت تقارير صحفية أمس الأحد إن إطلاق النار على المتظاهرين يوم السبت الماضي قد أسفر عن وفاة 4 أشخاص على الأقل وجرح أكثر من 100 آخرين.

وكانت الحكومة الكورية قد أصدرت بيانا يوم السبت الماضي بعد أن قُتل اثنان من المتظاهرين وأصيب العشرات في مدينة ماندالاي بالرصاص الحي الذي أطلقته شرطة ميانمار، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين هناك.

وأكد البيان على أهمية احترام حق الشعب في ميانمار في التجمع والتعبير، ودعا إلى التوقف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وأعربت حكومة سيول عن أملها في استعادة النظام الدستوري في ميانمار بالوسائل السلمية بناء على الإجراءات الشرعية والديمقراطية، مؤكدة عزمها التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق ذلك الغرض.