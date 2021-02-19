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الاقتصادية

ارتفاع أسعار البنزين في كوريا الجتوبية لـ13 أسبوعا

Write: 2021-02-22 12:13:56Update: 2021-02-22 12:46:16

ارتفاع أسعار البنزين في كوريا الجتوبية لـ13 أسبوعا

Photo : YONHAP News

سجلت أسعار البنزين في كوريا الجنوبية ارتفاعا على مدار 13 أسبوعا متتالية.
وطبقا لموقع "أوبي نِت" الخاص بمعلومات أسعار النفط التابع لمؤسسة البترول الكورية، شهدت أسعار البنزين في كوريا ارتفاعا للأسبوع الثالث عشر على التوالي منذ أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث بلغ متوسط سعر البنزين للتر الواحد في الأسبوع الثالث من فبراير الجاري 1463.2 وون، بارتفاع 7.3 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق،
أما أسعار وقود الديزل فبلغت 1263.2 وون للتر الواحد  في الأسبوع الثالث من فبراير، بارتفاع مقداره 7.1 وون مقارنة بالأسبوع الأسبق.
من جهة ثانية، شهدت أسعار النفط الدولية ارتفاعا للأسبوع الثالث على التوالي، حيث ارتفع سعر خام  دبي إلى 62.7 دولار للبرميل الواحد في الأسبوع الثاني من فبراير، بعد أن كان 60.3 دولار في الأسبوع الأسبق.
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