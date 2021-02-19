الحكومة الكورية تتحقق من المرافق الصناعية التي يعمل فيها أجانب

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بعد حدوث عدوى جماعية بفيروس كورونا بين عمال أجانب في وحدة صناعية في منطقة نام يانغ جو بمقاطعة كيونغ كي، قررت الحكومة الكورية إجراء تحقيقات مع بعض المرافق الصناعية التي يعمل فيها الأجانب بشكل جماعي.وبموجب هذا القرار، بدأت وزارة التوظيف والعمل اليوم الاثنين إجراء تحقيقات مع 700 مصنع في وحدات "شيهوا"، و"كوم دان"، و"هاك أون" الصناعية بمقاطعة كيونغ كي، ووحدة "تشون آن" الصناعية بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، التي يعمل فيها عدد كبير من العمال الأجانب، وسوف تستمر عملية التحقيقات حتى الثاني من شهر مارس القادم.وستقوم الوزارة بفرض غرامة مالية على المرافق الصناعية التي تنتهك قواعد الحجر الصحي، كما سيتم رصد أوضاع عدوى كورونا في المرافق الصناعية عالية الخطورة بشأن التعرض لفيروس كورونا، وتوزيع نتائج الرصد في الوقت ذاته من خلال الهيئات الاستشارية الإقليمية لفيروس كورونا.وسوف تلزم الوزارة أصحاب المرافق الصناعية التي يعمل فيها أجانب بالحصول على محاضرات خاصة بالوقاية من فيروس كورونا.