كوريا الشمالية تعاني من نقص في لقاح شلل الأطفال

Photo : YONHAP News

تبين أن كوريا الشمالية تتعرض لنقص في اللقاحات المضادة لمرض شلل الأطفال، بعد أن أغلقت حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن منظمة "يونيسيف" حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، اتضح أن المخزون من لقاحات شلل الأطفال في كوريا الشمالية قد نفدت لأول مرة في شهر أكتوبر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن معدل تطعيم "لقاح شلل الأطفال الفموي 3" في كوريا الشمالية قد بلغ 84.3% في الربع الثالث من العام الماضي، بعد أن كان المعدل 97.3% خلال نفس الفترة من العام الأسبق.وتوقع التقرير أن ينخفض معدل التطعيم في كوريا الشمالية لأنها لم تحصل على لقاحات إضافية منذ الربع الأخير من العام الماضي وحتى الآن.وأضاف أن كوريا الشمالية ستواجه نقصا في علاجات مرض السل وأجهزة تشخيصه، مشيرا إلى أن حوالي 90 ألف من المصابين بمرض السل، بمن فيهم 27 ألفا من الأطفال، لا يتلقون خدمات طبية جيدة.وقالت منظمة "يونيسيف" إنه قد تم تأخير إمدادات اللوازم الأساسية إلى كوريا الشمالية في النصف الأول من العام الماضي، كما تم تعليق إمدادات مواد المساعدات الإنسانية لها منذ شهر أغسطس الماضي بسبب إغلاق حدودها.