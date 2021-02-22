سيول تحتج على يوم تاكيشيما السنوي في اليابان وتستدعي مسؤول السفارة اليابانية

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احتجت كوريا الجنوبية على الحدث السنوي الذي تم تنظيمه في اليابان، للمطالبة بمجموعة الجزر الصغيرة في البحر الشرقي، المعروفة باسم جزر "دوكدو" في كوريا الجنوبية و"تاكيشيما" في اليابان.وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الاثنين إن سيول تحتج بشدة على استفزازات طوكيو المتكررة و"غير المجدية" بشأن جزر "دوكدو"، حثت اليابان على إلغاء الحدث على الفور.وأكدت الوزارة مجددًا أن الجزر تنتمي إلى كوريا تاريخيا وجغرافيا وبموجب القانون الدولي، وأن على طوكيو أن تتوقف على الفور عن مطالباتها غير العادية، وأن تتواضع في مواجهة التاريخ.كما استدعى المدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية "كيم جونغ-هان"، كبير المسؤولين في السفارة اليابانية "هيروهيزا سوما"، اليوم الاثنين لإبلاغه بموقف سيول. ولم يرد "سوما" على أسئلة الصحفيين في ذلك الوقت.وقد أقيم الحدث "يوم تاكيشيما" في وقت سابق اليوم الاثنين في محافظة "شيماني"، وحضره نائب وزير من طوكيو. كما كرر أمين مجلس الوزراء الياباني "كاتسونوبو كاتو" ادعاء يابان بشأن الجزر.