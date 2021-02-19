السيطرة على حرائق الغابات في كيونغ سانغ وتشونغ تشُنغ

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تم إخماد حرائق الغابات التي اندلعت في بعض المناطق في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" أول من أمس الأحد والتي أدت إلى تدمير العديد من المناطق الجبلية في تلك المناطق.ووفقا لسلطات مكافحة الحرائق والتشجير المحلية، تم إخماد الحرائق التي ضربت مدينتي "آن دونغ" و"يونغ جو" و"ييه تشون" في حوالي الساعة 12:20 من بعد ظهر أمس الاثنين. وقد بدأت الحرائق في الأصل في جبل في "مان تشون ري" في "آن دونغ" في حوالي الساعة 3:20 من مساء الأحد. ودمرت الحرائق 250 هكتارا من الغابات في "آن دونغ"، و50 هكتارا في "ييه تشون"، وخمسة هكتارات في "يونغ جو".كما تم إخماد ألسنة اللهب الصغيرة التي أثرت على المناطق الجبلية في "نون سان" بمقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، وفي "يونغ دونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشنغ"، و"ها دونغ" في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، صباح أمس الاثنين، بعد أن دمرت تلك الحرائق ما بين ثلاثة إلى 21 هكتارا من الغابات.وقد تمت تعبئة حوالي ثلاثة آلاف وثلاثمائة مسؤول وعامل لاحتواء الحرائق في جميع أنحاء البلاد إلى جانب 100 سيارة إطفاء و 74 طائرة هليكوبتر.