ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الثاني في فبراير

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تحسنت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير وسط علامات على حدوث تباطؤ في حالات عدد الإصابة بفيروس كورونا.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، سجل مؤشر ثقة المستهلك المركب لشهر فبراير 97,4 نقطة، بزيادة نقطتين عن الشهر السابق. ويذكر أن قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقال البنك المركزي إن معنويات المستهلكين تحسنت مع تباطؤ حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا وسط الآمال في الحصول على لقاحات.وقد وصل معدل التضخم المتوقع للعام القادم إلى 2%، وهي المرة الأولى التي يرتفع فيها إلى هذا المستوى منذ أغسطس 2019.وفي الوقت نفسه، أورد التقرير نتائج المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الناس المستقبلية بشأن أسعار المساكن، وهو ما لا يدخل ضمن مؤشر ثقة المستهلك، حيث أوضح أنه انخفض بنقطة واحدة على أساس شهري، ليصل إلى 129 نقطة في شهر فبراير، وهو ما يعد انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.