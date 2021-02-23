إيران وكوريا تتوصلان إلى اتفاق بشأن نقل الأصول الإيرانية

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قالت إيران إنها اتفقت مع حكومة كوريا الجنوبية على تحويل واستخدام أصولها المجمدة في البنوك الكورية الجنوبية بموجب العقوبات الأمريكية.وبحسب وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية الحكومية، توصل الجانبان إلى هذا الاتفاق يوم أمس الاثنين في سفارة كوريا الجنوبية في طهران، في اجتماع بين محافظ البنك المركزي الإيراني "عبد الناصر همتي" وسفير كوريا الجنوبية في طهران "ريو جونغ هيون"، كما أعلنت الحكومة الإيرانية عن الاتفاق على موقعها الرسمي على الإنترنت.وقالت طهران إن الجانبين اتفقا على نقل الأصول المجمدة إلى الوجهات التي تريدها إيران، وأن البنك المركزي الإيراني سوف يبلغ سيول بالمبلغ الذي يريد تحويله والبنوك التي سيتم التحويل إليها.وأشار "همتي" إلى أنه على الرغم من ترحيب إيران بالتغيير في نهج سيول وتوسيع التعاون بين الجانبين، إلا أن البنك المركزي الإيراني سوف يواصل إجراءاته القانونية من أجل المطالبة بتعويض من البنوك الكورية الجنوبية التي رفضت التعاون مع إيران خلال السنوات القليلة الماضية.ويبلغ حجم الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية حوالي سبعة مليارات دولار أمريكي.