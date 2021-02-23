واشنطن تعيد تأكيد تعاونها الوثيق مع سيول في التدريبات العسكرية المشتركة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة ستواصل التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية فيما يتعلق بمناوراتهما العسكرية المشتركة المقرر إجراؤها في شهر مارس القادم.وأدلى "جون كيربي" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين.ورفض كيربي التعليق عندما سئل عن تصريحات الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مؤخرا بأن سيول قد تتشاور مع بيونغ يانغ بشأن التدريبات العسكرية المشتركة إذا لزم الأمر، وقال إنه لم يطلع على هذه التصريحات بعد.وأضاف أن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هو "العمود الفقري" للمنطقة، مؤكدا على أن واشنطن تأخذ التزامها تجاه هذا التحالف على محمل الجد.وقال المتحدث أيضا إنه كما قال قائد القوات الأمريكية في كوريا "روبرت أبرامز" عدة مرات، فإنه يتعين على الولايات المتحدة الحفاظ على مستوى كبير من الاستعداد في شبه الجزيرة الكورية. كما أشار إلى أن وزير الدفاع الأمريكي "لويد أوستن" واثق من أن "أبرامز" يقوم بكل الأشياء الصحيحة للعمل مع كوريا الجنوبية والتأكد من الحفاظ على الجاهزية القتالية إلى أقصى درجة ممكنة.