كوريان إير توقف تشغيل طائرات بوينغ 777 بعد حادث الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قالت أكبر شركتين للطيران في كوريا الجنوبية إنهما ستوقفان تشغيل طائرات الركاب من طراز "بوينغ 777" بعد حادث تعطل محرك إحدى تلك الطائرات الذي وقع مؤخرا في الولايات المتحدة.ووفقا لمصادر مطلعة في قطاع الطيران في كوريا أمس الاثنين، قررت شركة الخطوط الجوية الكورية "كوريان إير" وقف تشغيل جميع طائراتها المزودة بمحركات من هذا النوع، بينما قررت شركة "آسيانا" وقف تشغيل تسع طائرات بوينغ 777 مزودة بمحركات مماثلة.ويذكر أن "كوريان إير"، التي تعد أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية، تمتلك 54 طائرة من طراز بوينغ 777، بما في ذلك 16 مزودة بمحرك مماثل للمحرك الذي تعطل في الولايات المتحدة.وكانت شركة بوينغ قد أوصت بإيقاف جميع الطائرات من طراز 777 التي يوجد فيها نفس هذا النوع من المحركات.وجاء ذلك بعد أن تعطل محرك طائرة كانت في رحلة يوم السبت متجهة إلى هونولولو، مما أدى إلى تساقط حطام المحرك فوق مدينة دنفر بولاية كولورادو.